Le promozioni di Iliad restano ancora oggi le migliori sul mercato della telefonia italiana. Il provider francese continua ad accumulare clienti in particolar modo grazie alla sua principale ricaricabile low cost: stiamo parlando ovviamente dell’iniziativa chiamata Giga 50.

Iliad, per gli abbonati continua a non esserci la possibilità di cambiare tariffa

Anche se la maggior parte degli utenti continua ad essere ampiamente soddisfatta dei servizi garantiti dall’operatore, alcuni abbonati – specie nelle ultime settimane – hanno sottolineato una criticità da non sottovalutare.

Ancora oggi, tutti coloro che attivano una SIM con Iliad si prestano ad un vincolo tra il proprio piano tariffario e la ricaricabile scelta. In pratica, chi attiva oggi la Giga 50 o la Giga 40, allo stato attuale non è in grado di modificare la sua tariffa con un’altra dello stesso operatore. Con Iliad quindi non è presente il servizio per il cambio tariffa.

Ad osservare questa particolare anomalia sono specialmente i primi abbonati. Chi ha attivato due anni fa la Giga 30 ora è impossibilitato a modificare il suo piano con la più conveniente offerte Giga 50. Chi già è abbonato ad Iliad ha un solo metodo per passare alla Giga 50: procedere con l’attivazione di un nuovo profilo. In questo modo, quindi, sarà attivata una nuova SIM card con conseguente nuovo numero di telefono.

Gli utenti da tempo attendono il servizio di cambio tariffa, considerando che tale opportunità era stata promessa dagli stessi dirigenti di Iliad. Vedremo se nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi ci saranno delle novità a riguardo.