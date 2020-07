Elon Musk ha dei progetti sempre estremamente ambiziosi, infatti ora sta per preparare un nuovo piano di espansione della sua azienda automobilistica Tesla. Il CEO dell’azienda americana ha voluto far sapere che in futuro ci potrebbe essere la costruzione di una nuova fabbrica nel territorio asiatico. La vera e propria notizia però è che questa nuova fabbrica non sarà costruita in Cina. Allo stato attuale, la società sta mettendo in essere la costruzione della Gigafactory europea sita in Germania e ben presto comincerà a lavorare su quella in Texas. Secondo alcune indiscrezioni inoltre, sembra che ci siano alcuni movimenti anche in Inghilterra.

Tesla: i nuovi progetti riguardanti le nuove costruzioni potrebbero arrivare molto presto

A pari passo di questi importanti progetti per Tesla, c’è anche l’ampliamento delle sue fabbriche già esistenti a Freemont e in Nevada. L’azienda non ha intenzione di fermarsi a questo punto e, parlando dei suoi ultimi piani di espansione su Twitter, Musk ha voluto confermare la propria volontà di creare una fabbrica che sia situata al di fuori della Cina. Per arrivare a fare questo progetto dovrà prima sbrigare quelli che ha già incominciato precedentemente sul territorio europeo e in America.

La zona precisa dove Tesla innalzerà il prossimo impianto non è ancora sicura. Molti sostengono che potrebbe essere costruito in Corea o in Giappone. Tempistiche del progetto non ne sono state ancora fornite e questo è anche una condizione del tutto normale essendo che che allo stato attuale si parla solo ed esclusivamente di voci. Anche se le nuove fabbriche in costruzione dovrebbero essere pronte per il 2021, ciò implica che le novità riguardo le nuove costruzioni sono vicine.