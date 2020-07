A partire dal 16 giugno 2020, il servizio Sky WiFi è stato reso disponibile in 26 città italiane con la promessa di un’estensione a 120 comuni totali entro la fine dell’estate.

Solamente qualche giorno fa il servizio ultrabroadband ha mantenuto la propria promesse, allargando la propria copertura fino a 124 città italiane. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sky WiFi raggiunge la propria copertura in ben 124 città italiane

Per il servizio ultrabroadband è stato scelto come partner Open Fiber, che offre la sua fibra FTTH con velocità fino a 1 Gbps in download. Adesso, Sky Wifi è disponibile nelle seguenti città: Acerra, Alessandria, Ancona, Aosta, Aprilia, Arese, Arezzo, Ascoli Piceno, Assago, Bari, Barletta, Basiglio, Beinasco, Benevento, Bitonto, Bollate, Bologna, Brescia, Bresso, Brindisi, Buccinasco, Busto Arsizio, Cagliari, Caltanissetta, Campi Bisenzio, Capannori, Casalecchio di Reno, Casoria, Castel Maggiore, Castenaso.

E ancora, Catania, Catanzaro, Cesano Boscone, Chieti, Cinisello Balsamo, Civitavecchia, Collegno, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cremona, Fabriano, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Gela, Genova, Grosseto, Grugliasco, Imola, L’Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Limbiate, Livorno, Macerata, Manfredonia, Matera, Messina, Milano, Modugno, Molfetta, Moncalieri, Montesilvano, Monza e Brianza, Napoli, Nichelino, Novara, Opera, Orbassano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pero, Perugia, Pescara, Piacenza, Pioltello, Pisa, Pomezia, Portici, Prato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rho, Rieti, Rivoli, Roma, Rozzano.

Per finire a Salerno, San Donà di Piave, San Donato Milanese, San Giorgio a Cremano, San Giuliano Milanese, San Lazzaro di Savena, Sassari, Segrate, Selargius, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Settimo Torinese, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trezzano sul Naviglio, Udine, Varese, Vasto, Venaria Reale, Venezia, Vercelli, Verona, Viareggio, Vimodrone.

In totale, si tratta di 124 comuni, come indicato dall’operatore nella pagina del sito ufficiale dedicata alla copertura del servizio. Rispetto a quanto indicato nel comunicato di lancio, risultano inserite nella lista ufficiale della copertura altri comuni come Campi Bisenzio, Capannori, San Donà di Piave e Vasto. Non risulta invece ancora presente Agrigento. Attualmente, sono proposte le soluzioni Smart, Ultra e Ultra Plus a partire da 29,90 euro al mese.