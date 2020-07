La principale novità dell’estate, nel campo della telefonia, è garantita da Sky. La storica pay tv satellitare in questi giorni ha completato la sua trasformazione in una media company. Per la prima volta, il brand mette a disposizione di tutti gli abbonati delle vantaggiose offerte alternative alle promozioni di TIM, Vodafone e WindTre.

Sky WiFi, arrivano le prime iniziative nel campo della telefonia fissa

Il nuovo operatore attivo in Italia si chiama Sky WiFi. Per competere contro le già citate offerte di TIM, Vodafone o WindTre, il gestore prevede tre offerte di lancio.

La prima iniziativa è Fibra 100%. I clienti al prezzo di 29,90 euro potranno connettersi in internet senza limiti con le velocità classiche della Fibra Ottica. Il costo di attivazione è incluso nel prezzo iniziale e, cosa ancora più conveniente, sono anche previsti tre mesi gratuiti per i nuovi abbonati.

La seconda offerta si chiama invece Fibra 100% con Ultra WiFi. In questo caso è confermata la connessione internet senza limiti con le velocità della Fibra, ma gli utenti riceveranno dei dispositivi WiFi extender per coprire aree della propria casa remote. Questa iniziativa, quindi, si rivolge in maniera principale a tutti gli abbonati che hanno esigenza di coprire spazi più ampi del normale. Il prezzo dell’offerta è di 32,90 euro

L’ultima promozione di Sky è Fibra100% con Ultra Wifi + Voce Unlimited. A 37,90 euro, gli utenti riceveranno gli stessi servizi di cui prima con l’aggiunta di chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili. Ricordiamo, infatti, che con le due precedenti offerte le telefonate prevedono costi a consumo.