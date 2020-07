Alcuni rumors e indiscrezioni trapelati in rete giorni fa avevano lasciato pensare che Samsung avrebbe presentato solamente il medio di gamma Samsung Galaxy M51 al posto del Samsung Galaxy M41. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, sono arrivate nuove indiscrezioni su quest’ultimo che riguardano in particolare la capienza della batteria.

Samsung Galaxy M41 in arrivo con una batteria da quasi 7000 mAh?

A quanto pare il colosso sudcoreano Samsung ha cambiato i suoi piani. Nel corso delle prossime settimane, infatti, potrebbe essere presentato a tutti gli effetti sul mercato il nuovo medio di gamma della serie Galaxy M. Lo smartphone in questione è stato avvistato poche ore fa sulla certificazione dell’ente 3C (ottenuta per la precisione lo scorso 28 giugno 2020).

Da quanto riportato sulla certificazione 3C, abbiamo quindi la conferma dell’esistenza effettiva di questo device ma non solo. Stando a quanto riportato, infatti, il nuovo Samsung Galaxy M41 avrà la batteria più grande di sempre vista su di uno smartphone. La batteria sembra infatti che avrà una capienza da ben 6800 mAh.

Si tratterebbe di una capienza davvero notevole per uno smartphone. Fino ad ora, infatti, l’azienda si era spinta fino a 6000 mAh di batteria sempre in questa serie di smartphone (come sui Samsung Galaxy M30s e Samsung Galaxy M31). Vedremo più in là se Samsung monterà realmente una batteria così capiente sul suo prossimo device. Vi ricordiamo che, secondo alcune immagini renders trapelate qualche mese fa, il nuovo mid-range di Samsung vanterà un Infinity-O Display da 6.5 pollici, mentre sul retro avrà una tripla fotocamera posteriore.