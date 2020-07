Nel 2020 la pandemia del Coronavirus ha costretto la popolazione mondiale ad indossare alcune mascherine protettive in modo da scongiurare ulteriori contagi. Per questo motivo, sono state prodotte numerose mascherine e a breve sarà disponibile una nuova mascherina smart tutta italiana, cioè la nuova Narvalo Urban Mask.

Ecco la nuova mascherina smart tutta italiana

La nuova mascherina smart è stata realizzata da una start up milanese inglobata nel Polihub. La mascherina in questione si chiama Narvalo Urba Mask e la sua disponibilità all’acquisto sul mercato è prevista per il corrente mese. Come già accennato, si tratta di una mascherina smart, in quanto è in grado di connettersi al proprio smartphone. Connettendosi al dispositivo, la mascherina riuscirà a fornire all’utente una analisi completa della qualità dell’aria.

Il tutto è reso possibile grazie alla presenza di un sensore posizionato su una valvola intelligente che ottimizza il deflusso dell’aria. Oltre a questo, la mascherina smart della start up milanese è inoltre progettata per proteggere le persone da pollini, polvere e inquinamento ed è progettata per impedire la formazione di umidità e calore. A chiudere il cerchio, questa mascherina è traspirante, idrorepellente, lavabile e antistrappo.

Si tratta poi comunque di una mascherina con certificazione FFP3, ovvero una delle mascherine più protettive presenti sul mercato. Questa tipologia di mascherine è infatti fornita di un tappo che blocca la fuoriuscita delle goccioline durante l’espirazione (cosa fondamentale per evitare di espandere i contagi del Coronavirus).

La nuova Narvalo Urban Mask, come già detto, dovrebbe arrivare sul mercato a luglio ad un prezzo di 89 euro. Effettuando il pre-ordine, però, è possibile ottenere un risparmio sul prezzo pari al 30%.