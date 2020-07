Vodafone: due offerte da 5 giga riportano indietro gli ex utenti

Il mondo Vodafone ultima mente è tornato di moda tra gli utenti, visto che in molti necessitano di qualità per quanto concerne la rete mobile. Il noto provider proveniente dal nord Europa è riuscito a far vedere grandi cose soprattutto all’inizio, conservando tantissimi utenti e soprattutto il primato tra tutti i gestori mobili. Spesso però tutto può cambiare in poco tempo.

Da qualche tempo infatti diverse aziende hanno provato l’assalto, portando via a Vodafone tantissimi utenti proprio come ha fatto Iliad. Questa nuova azienda è riuscita in un’impresa vera e propria, visto che sono state molte le persone scappate via dal colosso colorato di rosso. Adesso però proprio Vodafone vuole riportarti a casa tutte le persone scappate via, e per farlo ha pensato a due promozioni di primo livello. Entrambe hanno 50 giga a disposizione ma sono destinate solo ad alcuni utenti provenienti da determinati gestori.

Vodafone, ecco le migliori promozioni che offrono agli ex utenti un rientro alla base

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2