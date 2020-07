Anche nel corso di questa estate, nonostante un progressivo e costante alleggerimento delle norme sul Covid, tanti italiani dovranno lavorare in smart working e studiare con la cosiddetta didattica online. Le compagnie telefoniche, TIM in primis, stanno quindi prolungando le loro promozioni di solidarietà digitale verso chi deve svolgere le sue attività da casa.

TIM a sostegno degli studenti con Giga senza limiti per la didattica online

TIM, in maniera particolare, guarda con attenzione alla platea degli studenti. Gli abbonati più giovani del gestore di telefonia potranno attivare un’offerta che prevede consumi illimitati per internet da utilizzare attraverso le principali piattaforme di eLearning.

Il gestore italiano ha stretto delle partnership strategiche con le grandi multinazionali attive nel settore, con i principali Atenei nazionali ed anche con il Ministero dell’Istruzione. I clienti potranno quindi navigare senza badare a limiti su app e su software quali Office 365, Google Suite for Education, Zoom e Microsoft Teams. Altre app secondarie sono compatibili con l’offerta. La promozione è del tutto gratuita e non prevede nemmeno spese di attivazione.

Prima di poter navigare liberamente su internet, gli abbonati dovranno effettuare l’attivazione dell’offerta. Per sottoscrivere l’iniziativa è necessario andare nella propria area personale sul sito di TIMparty. Una volta accreditatosi, gli abbonati dovranno entrare nell’area del sito relativa a premi e sconti.

L’iniziativa, allo stato attuale, non prevede tempi limiti per l’attivazione. Considerando che le attività universitarie proseguiranno con l’ausilio della didattica a distanza per tutto il mese di luglio, è possibile ipotizzare una lunga disponibilità per la suddetta promozione.