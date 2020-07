I consumatori con una scheda telefonica Tim, Vodafone, Wind Tre e Iliad continuano a correre dei forti rischi visto che alcuni hacker hanno trovato un buon metodo per clonare le loro SIM telefoniche. Quella della clonazione è solitamente una procedura complicata e che richiede del tempo, ma a quanto pare alcuni esperti della tecnologia hanno trovato una nuova scappatoia.

Tim, Vodafone, Wind Tre e Iliad sotto attacco? Gli hacker hanno trovato un metodo per clonare le SIM dei clienti

Dopo accurate ricerche e analizzato tutte le segnalazioni inviate dalle vittime che si sono ritrovati con la propria scheda telefonica clonata, è venuto fuori che gli hacker iniziano la procedura con una denuncia per lo smarrimento della SIM. E’ necessario compilare diversi campi con le informazioni personali della vittima in modo da presentare la domanda e ricevere una nuova scheda telefonica (sempre intestata alla vittima) direttamente a casa o in qualsiasi altro luogo inserito al momento della denuncia.

Una volta ricevuta la nuova sim telefonica le operazioni da effettuare sono numerose, ma quella principalmente utilizzata è quella di richiedere immediatamente delle nuove credenziali per accedere al conto corrente bancario o postale online così da svuotarlo in pochi istanti trasferendo il denaro su altri conti non tracciabili. Purtroppo riescono con facilità a richiedere delle nuove credenziali proprio perché utilizzano il numero di telefono della vittima, dunque, riescono a confermare qualsiasi codice di sicurezza inviato su quel numero.

Proprio per questo motivo è molto importante prestare attenzione e indagare su quelli che potrebbero essere dei campanelli d’allarme. Un occhio di riguardo in più potrebbe evitare situazioni spiacevoli come queste.