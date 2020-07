Facebook ha intenzione di introdurre degli avvisi nella parte alta del News Feed e anche al feed di Instagram e questi riguarderanno l’uso delle mascherine mentre si è in pubblico. La novità è stata annunciata stesso da Facebook in un post sul blog ufficiale. Dunque, vedremo comparire l’avviso nella parte superiore del feed notizie e accanto ad esso ci sarà un link dove gli utenti verranno indirizzati verso informazioni riguardanti il Coronavirus. Gli stessi avvisi, con dei possibili approfondimenti, compariranno su Instagram.

Non è ancora chiaro se la novità sarà solamente introdotta negli USA o se verrà anche introdotta in altre zone del mondo. Il Coronavirus è ancora in circolo in tutto il mondo e non è da sottovalutare. Infatti negli Stati Uniti la pandemia è ancora del tutto fuori controllo. Gli ultimi dati sui contagi e i decessi negli USA sono ancora davvero preoccupanti.

Facebook e Instagram contro il COVID-19, le mascherine possono essere importanti

Negli USA dunque la situazione è ancora grave, anche se, incomprensibilmente, l‘uso della mascherina non è obbligatorio. Purtroppo gli Stati Uniti sono uno dei paesi più colpiti in assoluto: i contagi sono oltre 8 mila per un milione di persone, quindi il Center for Disease Control and Prevention suggerisce, senza alcun obbligo, l’uso delle mascherine negli spazi pubblici dove è più probabile contrarre il virus.