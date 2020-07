Hai il sospetto che il tuo compagno o la tua compagna ti tradisce? Pensi che il tuo partner ha un’altra (o un altro) e vuoi scoprire se è vero? Se anche tu ti trovi in questa situazione, WhatsApp può darti una mano a scoprire la verità. Su internet la notizia della tecnica per scoprire i tradimenti su WhatsApp si sta diffondendo velocemente. In realtà, questo metodo non è certo al cento per cento. Ci sono dei margini di errore. Esistono però anche altri due modi per indagare un possibile tradimento. Non sono tutti “legali”, ma è bene conoscerli per ogni evenienza e, soprattutto, per sapersi difendere in caso di sospetti.

Come scoprire un tradimento su WhatsApp

Il primo modo per scoprire un possibile tradimento da parte del compagno/a si basa su una regola molto semplice: guardare chi è il contatto WhatsApp con cui il partner scambia più messaggi, immagini e video. Su WhatsApp si può vedere infatti la classifica dei contatti con cui chattiamo di più. Basta aprire la classifica nella pagina “utilizzo dati”, e vedere chi si trova nelle prime posizioni. Che ci fa lui o lei tra le persone con cui ti senti di più? Ecco la domanda fatale. Se non è un amico o un’amica che conosci, ogni sospetto è più che legittimo. Nessuno scambia tanti messaggi con una persona che non gli interessa.

