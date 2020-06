L’estate sarà caratterizzata dalle partite della Serie A. Il massimo campionato di calcio è tornato dopo la pausa dettata dall’emergenza Covid. Da qui sino a fine luglio, quasi tutti i giorni ci saranno partite per gli appassionati. Ad Agosto, poi, sarà il turno delle coppe europee con Champions League ed Europa League. Tutti gli eventi sportivi e calcistici saranno visibili attraverso Sky e DAZN. Da alcune settimane vi è però una grande occasione anche per gli abbonati TIM.

TIM, la nuova offerta per vedere tutte le partite di Serie A a prezzo scontato

Attraverso TIMvision, l’impegno del gestore italiano in campo televisivo è sempre maggiore. Nelle ultime settimane, ad esempio, vi abbiamo segnalato la presenza dell’offerta Mondo Netflix. Dopo questa tariffa, è arrivata ora una nuova promozione per gli appassionati di sport e calcio.

Sempre attraverso TIMvision sarà possibile attivare il nuovo pacchetto Mondo Sport. Il pacchetto Mondo Sport metterà a disposizione tutte le esclusive di Sky (attraverso NOW TV) e di DAZN ad un prezzo di tutto vantaggio: solo 29,99 euro ogni trenta giorni. Incluso nel costo mensile ci saranno anche tutte le serie tv ed i film di TIMvision più il noleggio del dispositivo TIMvision Box. Ovviamente, come per altre offerte legate alla tv streaming, non è previsto vincolo d’abbonamento.

L’offerta di TIM si arricchisce inoltre di un altro grande vantaggio. Per i nuovi clienti di TIMvision, il primo mese del pacchetto Mondo Sport sarà completamente a costo zero. L’iniziativa in questa sua versione sarà disponibile sino al prossimo 31 Luglio.