Expert sorprende Unieuro con il lancio di un volantino davvero incredibile, all’interno della campagna 100% pura convenienza, il consumatore si ritrova a poter accedere a tantissimi prezzi bassi con alcune occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

In scadenza il 12 luglio, la campagna promozionale corrente prevede prima di tutto la possibilità di richiedere un finanziamento a Tasso Zero, in modo da versare l’intero ammontare dovuto all’azienda in 10 comode rate, con addebito sul conto corrente. In secondo luogo, la validità e disponibilità del volantino è garantita sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon e dei codici sconto, li trovate tutti sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Expert: risparmiare è facile ed alla portata di tutti

Il volantino Expert riparte prima di tutto dal settore degli smartphone, infatti gli utenti possono accedere ad una infinità di sconti mirati e molto interessanti. I top di gamma inclusi nella campagna sono sostanzialmente sempre gli stessi, parliamo di Samsung Galaxy S20, in vendita alla modica cifra di 779 euro, per finire poi sul celebre Huawei P40 Pro, gambizzato però dall’assenza dei Servizi Google, raggiungibile con un esborso finale di 1049 euro.

Le occasioni migliori, tuttavia, giungono proprio nel momento in cui i prezzi iniziano a calare, ecco arrivare quindi Xiaomi Redmi Note 9, Galaxy A30s, Huawei P40 Lite 5G, P40 Lite e P40 Lite E, con l’aggiunta di Huwei Y5P, Motorola Moto G8, Xiaomi Redmi Note 8 Pro e tantissimi altri ancora.

Il volantino Expert lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto per maggiori informazioni.