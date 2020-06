L’aggiornamento PUBG Mobile 0.19.0 è in arrivo e gli sviluppatori del gioco, questa volta, stanno puntando in grande in termini di nuovi contenuti. L’aggiornamento uscirà il 7 luglio e seguirà l’arrivo di una nuova mappa esclusiva: Livik. E ora, il recente aggiornamento nella versione beta PUBG Mobile ha rilasciato alcuni dettagli sull’evento ‘Unranked Classic’ in PUBG Mobile.

Inoltre, l’evento ‘Ancient Secret’, che in precedenza era disponibile solo per Miramar, è ora disponibile anche in Erangel. Nell’evento Unranked Classic, i giocatori saranno in grado di giocare partite di battle royale classiche senza influenzare i loro ranghi. Sfortunatamente, il privilegio di poter selezionare una mappa sarà rimossa per i giocatori durante l’evento. Ciò significa che l’evento Unranked Classic assegnerà una mappa casuale ai giocatori di PUBG Mobile, proprio come la funzione ‘Quick Match’ su PC.

PUBG Mobile, nuove modalità con l’update 0.19.0

Tuttavia, è sorprendente sapere che i giocatori saranno in grado di giocare partite classiche con i loro amici che hanno scaricato il gioco da poco senza preoccuparsi dei loro ranghi. Nel frattempo, PUBG Mobile Beta ha rilasciato i dettagli su una nuova modalità inclusa nell’evento: ‘Ancient Secret’. Sembra che ora l’evento sia disponibile anche in un’ulteriore mappa.

Questo evento era già disponibile per Miramar e ha introdotto funzionalità come Sky Temples, Snakes e Mummy Boss in PUBG Mobile Beta. Quindi, queste stesse funzionalità sono ora disponibili anche in Erangel. Tuttavia, è difficile affermare che l’evento ‘Ancient Secret’ sarà disponibile in entrambe le mappe una volta che l’aggiornamento sarà pubblicato nella versione globale del titolo mobile.