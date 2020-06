Anche nel corso di questa estate tante persone sceglieranno di attivare una scheda SIM con Iliad. A differenza dei principali operatori attivi in Italia, i numeri di Iliad continuano ad essere in perenne crescita. A breve, il provider sfonderà la quota record di sei milioni di abbonati.

Iliad, i clienti che attivano una nuova SIM ricevono tre servizi a costo zero

Le promozioni principali di Iliad per i futuri clienti restano Giga 50 e Giga 40. Come risaputo, queste due ricaricabile mettono a disposizione soglie di consumo molto alte a cui si aggiungono anche prezzi a vero ribasso. Non ci sono però solo queste due caratteristiche per Giga 50 e Giga 40. Il gestore, infatti, mette a disposizione anche tre servizi gratuiti per gli abbonati.

In prima istanza, tutti gli abbonati che scelgono una SIM con Iliad avranno la possibilità di effettuare telefonate a costo zero in ben sessanta paesi esteri. Chiamare amici e parenti fuori dall’Italia, quindi, nella maggior parte dei casi non corrisponde a costi extra sul prezzo mensile della propria ricaricabile.

Importante è anche il servizio di Iliad legato alla segreteria telefonica. Differenziandosi da altri provider (TIM e Vodafone su tutti), gli abbonati non dovranno pagare somme aggiuntive per ascoltare tutti i messaggi lasciati sulla propria segreteria.

Ulteriore vantaggio garantito dall’attivazione di Giga 40 e Giga 50 è quello relativo ai piani tariffari. I bundle di Iliad sono molto chiari: tutti i consumi delle ricaricabili sono già inclusi nel prezzo. Anche al termine della soglia internet non sono quindi previsti costi aggiuntivi. Sempre a differenza degli altri operatori, con il provider francese non ci sono piani tariffari a pagamento.