Splendida occasione per risparmiare con WindTre, gli utenti possono pensare di attivare giga illimitati alla massima velocità attualmente disponibile con una delle migliori offerte attualmente in circolazione, la Young Summer Edition.

Accessibile in esclusiva dagli under 30, ovvero dagli utenti con una età non superiore ai 30 anni, la promozione può essere richiesta indistintamente dalla provenienza. La portabilità, indipendentemente dal tutto, è obbligatoria, come lo è anche il pagamento di un contributo iniziale corrispondente precisamente a 10 euro.

Passa a WindTre: la promozione è incredibile

L’utente che la potrà e la vorrà richiedere sul proprio numero, potrà scegliere di intraprendere due strade differenti. Da un lato, infatti, si trova il pagamento tramite credito residuo, a 9,99 euro al mese (solo i primi 3 rinnovi, poi 11,99 euro), per godere nello stesso periodo di 140 giga di traffico dati (poi diverranno 40), affiancati da 200 SMS e minuti senza limiti da poter utilizzare verso tutti.

In alternativa, coloro che vorranno osare di più, potranno mettere le mani su giga illimitati, 200 SMS e minuti infiniti, ma essendo nel contempo obbligati a pagare il tutto tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile. Da segnalare, solo in questo caso, anche la presenza del vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, che limiterà lo spostamento dell’utente da WindTre.

In entrambi i casi, va ricordato, quanto scritto è da considerarsi valido esclusivamente per i primi 90 giorni, poi il bundle passerà a 40 giga per la versione credito residuo e 80 giga per il conto corrente; il prezzo verrà poi modificato a 11,99 euro al mese.