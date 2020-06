Esselunga propone un volantino bellissimo, proprio in questi giorni, con validità comunque fissata all’8 luglio 2020, gli utenti hanno la possibilità di accedere ad una importante riduzione di prezzo su un prodotto di buonissima qualità generale.

La soluzione che andremo a raccontarvi, è importante ricordarlo, risulta essere disponibile solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, gli acquisti non possono in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale. Oltre a questo, le scorte sono limitate, se verranno terminate anzitempo non verranno più rifornite.

Volantino Esselunga: l’offerta tech è davvero la migliore

L’intenzione del volantino Esselunga, a differenza di quanto abbiamo visto in passato, è quindi di avvicinare gli utenti consapevoli che al giorno d’oggi vogliono spendere poco e godere di ottime prestazioni. L’ultimo Xiaomi Redmi Note 9 rispecchia perfettamente la filosofia aziendale, riuscendo infatti a garantire l’accesso ad una qualità superiore alla media, richiedendo nel contempo il pagamento di soli 179 euro per l’acquisto del terminale in questione.

La scheda tecnica dimostra ancora una volta la grandissima capacità dell’azienda cinese di sfornare ottimi prodotti, infatti troviamo un ampio display da 6.53 pollici con display FullHD+, affiancato da una batteria da 5’020mAh, nonché una quadrupla fotocamera posteriore, un sensore anteriore da 13 megapixel, il chip per le impronte digitali, il chip NFC per i pagamenti mobili, sistema operativo Android 10, con personalizzazione grafica MIUI 11, per finire con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Tutto, lo ricordiamo, a soli 179 euro.