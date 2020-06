Di bizarrerie, in questo 2020 ne abbiamo già viste molte. Possiamo forse dire che non ci stupiamo più di niente? Tra una pandemia globale, dicerie (false) sull’apocalisse Maya che in realtà sarebbe stata in questo periodo e altre cose, bisogna ammettere che questa è un’annata di fantasia! L’ultima notizia, risale a pochi giorni fa. Sembra che un asteroide grande circa tre volte il Big Ben, sia passato piuttosto vicino alla Terra.

L’asteroide gigante è la distanza dalla Terra

Questo steroide ha due nomi con cui può essere chiamato: 441987, oppure 2010Ny65. È così grande da essere stato paragonato a tre volte il Big Ben virgola il noto campanile con orologio di Londra alto quasi 100 metri. stiamo quindi parlando di una grandezza mastodontica.

Ma quanto lontano effettivamente è passato questo asteroide? In unità astronomiche la distanza corrisponde a 0,041. In metratura invece, la distanza da noi è 3,7 milioni di chilometri. Il motivo di tanto scalpore è che si tratta di un record. È infatti l’asteroide passato più vicino al nostro pianeta, di tutto il secolo. Sembra inoltre che per i prossimi 160 anni non ne passerà mai uno più grande di così. Per quanto non fossimo in pericolo quindi, possiamo dire con tranquillità che per i prossimi 160 anni non avremo da preoccuparci di asteroidi di questo tipo. Certo, siamo a malapena a metà di questo 2020 e possiamo già dire di averne viste molte! Tempo fa infatti è stata la volta di un altro asteroide e, come abbiamo già detto poco sopra, non sappiamo ancora bene che direzione prenderà questa pandemia per il resto dell’anno. Certo, probabilmente non si tratterà di catastrofi apocalittiche, ma dovremmo ancora avere tutti molta pazienza.