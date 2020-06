L’operatore Tim Italia ha recentemente messo online, dallo scorso 23 giugno 2020, una nuova interfaccia per il proprio sito web ufficiale, dedicato ai clienti, sia consumer che business.

L’operatore aveva di recente effettuato un restyling del sito del Gruppo TIM, aggiornando anche in quel caso l’interfaccia grafica. Ora è toccato il sito ufficiale, scopriamo insieme i dettagli.

Tim ha rinnovato l’interfaccia grafica del proprio sito ufficiale

Il restyling del sito tim.it è la fase finale di un percorso di rinnovamento dei canali dell’operatore dedicati ai propri clienti, partito prima di tutto con il rifacimento dell’app per dispositivi mobili MyTIM. Qualche mese fa era poi toccato ad una specifica area del sito TIM, ossia l’area clienti MyTIM raggiungibile tramite browser, che è stata totalmente rivista rispetto alla precedente adottando lo stesso stile grafico della nuova app e con una nuova pagina di login.

Da ieri 23 giugno 2020, l’operatore ha deciso di aggiornare anche il sito web per clienti privati e anche quello per le aziende e Partita IVA, implementando una nuova grafica più moderna e intuibile rispetto al precedente sito. Quello che si nota a prima vista è sicuramente la user interface, ora pensata per essere “mobile first“, ovvero orientata maggiormente alla navigazione da dispositivi mobili.

Sia da mobile che da pc l’home page del nuovo sito presenta in alto una barra bianca con i collegamenti rapidi al sito per clienti privati, quello di TIM Business (Partita IVA e Aziende) e alla pagina che illustra la nuova rete 5G di TIM. In evidenza sulla nuova home page ci sono le slide con le offerte e le principali iniziative dell’operatore, attualmente Super Fibra, TIM Unica, Mondo Sport e Voce Smart con Google.