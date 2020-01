Fino al prossimo 1° febbraio 2020, salvo proroghe, l’operatore Tim offrirà a tutti i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta Super Mega o Super Fibra, chiamate illimitate per ben 48 mesi.

Le chiamate illimitate saranno disponibili solamente per i nuovi utenti che sottoscriveranno una di queste due offerte con procedura online. Scopriamole entrambe nel dettaglio.

Tim offre chiamate illimitate con le offerte Super Mega e Super Fibra

Fino al 1° febbraio 2020 tutti i nuovi clienti che sottoscriveranno le offerte Super Mega o Super Fibra con attivazione online, avranno a disposizione chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali per i primi 24 mesi di contratto. Al termine dei 24 mesi il cliente potrà decidere di mantenere l’offerta o disdirla. Se il cliente dovesse decidere di mantenerla potrà usufruire per altri 24 mesi di chiamate illimitate gratuitamente.

Al termine dei 48 mesi l’opzione Voce con le chiamate illimitate verrà disattivata automaticamente e sarà disponibile al costo di 5 euro in più al mese. L’offerta Super Mega comprende internet illimitato con misto Fibra Rame in FTTC con velocità massima di 200 Mbps in download e 100 Mbps in upload, chiamate illimitate per i primi 48 mesi, modem Tim Hub con garanzia illimitata, TimVision e attivazione gratuita.

L’offerta Super Fibra comprende invece internet illimitato con Fibra in FTTH con velocità massima di 1 Gbps in download e 100 Mbps in upload, chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali per 48 mesi, modem Tim Hub con garanzia illimitata, TimVision e attivazione gratuita. Entrambe le offerte hanno un costo mensile di 29.90 euro tutto compreso. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale dell’operatore.