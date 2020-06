Postepay: la truffa più pericolosa è il phishing, ecco come funziona

Le migliori prepagate italiane vedono sicuramente anche Postepay far parte di esse. La nota soluzione di Poste Italiane racchiude tantissime vantaggi per chiunque la sottoscrive, ma allo stesso tempo ci sono anche diverse problematiche. Precisiamo per evitare problemi, che la carta gialla non ha alcun tipo di criticità o falla che favorisca truffe di qualsiasi genere.

Purtroppo i tentativi di phishing vanno a basarsi solo sul nome della Postepay, la quale infatti si ritrova ad essere il mezzo perfetto per truffare il pubblico. Le varie e-mail e i messaggi che includono le truffe, tirano infatti in ballo la carta prepagata, facendo credere agli utenti che ci sia stata una perdita di dati necessariamente da reinserire. Ovviamente il tutto non è per nulla vero, visto che l’obiettivo è solo quello di ottenere i vostri dati per rubarvi dei soldi.

Postepay: ecco le linee guida di Poste Italiane per evitare qualsiasi tipo di truffa