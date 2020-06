Mentre molti smartphone rugged ancora si concentrano sulle funzionalità e tecnologie tradizionali che rendono questo dispositivo ideale per l’uso commerciale e per attività ricreative all’aperto, OUKITEL WP7 si distingue introducendo una serie di nuove caratteristiche, come la certificazione IP68, la visione notturna, la torcia ed un modulo di sterilizzazione UVC.

Oukitel ha lanciato a livello globale un prodotto così sorprendente al prezzo speciale di circa 265 euro al cambio (il prezzo originale è di 449,99 dollari, scontato a 299,99 dollari), dal 12 al 15 giugno. Questo è un prezzo molto più basso rispetto alle proposte di altri competitors che presentano caratteristiche simili.

Fotocamere ad alta risoluzione e ad infrarossi come su di un flagship

Ormai siamo abituati a vedere i moduli a tripla fotocamera negli smartphone rugged, ma un rugged conveniente con fotocamera per la visione notturna a infrarossi integrata è una grande innovazione. A tal proposito Oukitel ha dichiarato che quanto più scura è la notte, tanto più chiara è la foto scattata con WP7. Ogni volta che si è curiosi di vedere paesaggi notturni o creature all’aperto, lo si può fare chiaramente dalla fotocamera a infrarossi. E a quanto pare, questa tecnologia di visione notturna si pone come elemento chiave e punto d’innovazione dell’intera serie WP.

Torcia ultra per segnalazioni

Come ci si aspetterebbe da uno smartphone destinato ad essere utilizzato all’aperto, la presenza di una torcia ultra che può essere agganciata al dispositivo ne ha ampliato le opportunità di utilizzo. La torcia supporta cinque modalità smart, tra cui luce forte, luce media, luce debole, torcia e SOS. Quest’ultimo può essere utilizzato per inviare segnali SOS facilmente, quando si in pericolo.

Il modulo sterilizzazione UVC per la tua sicurezza

OUKITEL WP7 dispone di un modulo sterilizzazione UVC dotato di funzione di super sterilizzazione ed è in gradi di uccidere il 99,99% di batteri e virus in 10 secondi. Rende ciò che usi più sicuro e più sano, sempre e ovunque.

Altre caratteristiche

Altre caratteristiche includono un processore MediaTek Helio P90, 8 GB di RAM LPDDR4X, ROM UFS 2.1 da 128 GB, tripla fotocamera Sony da 48 MP, batteria da 8000 mAh, NFC, IP68, IP69K e MIL-STD-810G, e rendono Oukitel WP7 uno dei più potenti e veloci rugged phone sul mercato.

Oukitel ha lanciato a livello globale un prodotto così sorprendente al prezzo favorevole di circa 265 euro, solo per il 12 giugno – 15 giugno. Puoi acquistarlo ora su Aliexpress.