WindTre è una delle pochissime aziende che permette agli utenti di raddoppiare i giga della propria offerta, senza richiedere un esborso maggiorato del prezzo fisso previsto di base per la stessa. L’iter da seguire è semplicissimo, nonché alla portata praticamente di tutti, ma sarà comunque necessaria una piccola precisazione.

Prendiamo come esempio una delle promozioni più in voga del periodo, la Go 50 Top+, distribuita esclusivamente come operator attack, quindi attivabile dai consumatori in possesso di una SIM ricaricabile di un operatore virtuale o di Iliad, con portabilità obbligatoria del numero originario. Al suo interno sono stati posizionati 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, illimitati minuti e 200 SMS da poter inviare ad ogni numero sul territorio nazionale; il prezzo fisso, da pagare tramite credito residuo è di 5,99 euro.

WindTre: ecco come raddoppiare i giga

Fino a questo punto tutto normale e comune con le altre realtà del territorio, ma la soluzione per raddoppiare i giga di traffico dati inclusi passa per la versione Easy Pay. L’utente potrà semplicemente richiedere l’attivazione della suddetta, anche dopo essere già in possesso della SIM ricaricabile, ottenendo in cambio, seguendo sempre il nostro esempio, 100 giga al mese, con 200 SMS e minuti illimitati, senza dover necessariamente pagare di più, si parlerà sempre di 5,99 euro.

La limitazione riguarda la tipologia del pagamento, a conti fatti con la versione Easy Pay viene richiesto il versamento del canone tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile, ricordando inoltre che potrebbe essere applicato un vincolo contrattuale di durata.