Negli ultimi mesi, in seguito all’emergenza Covid-19, sono scoppiate online molteplici polemiche in merito alle possibile radiazioni emesse della nuova rete mobile ultra veloce 5G. Tutto ciò ha quindi portato nuovamente a galla uno dei problemi più discussi di sempre, ovvero le radiazioni emesse dagli Smartphone.

Nonostante sia stato ampiamente dimostrato come le onde elettromagnetiche emesse dagli Smartphone, essendo di tipo non-ionizzanti, non causino danni, purtroppo ad oggi esistono degli Smartphone con valori SAR che superano ampiamente i limiti consentiti dall’Unione Europea. In questi casi, quindi, i Device, a contatto con articolazioni e muscoli, potrebbero causare delle pericolose infiammazioni. Scopriamo quindi di seguito quali sono gli Smartphone più pericolosi attualmente in circolazione.

Radiazioni Smartphone: ecco la lista dei Device con valori SAR elevati

Ecco la lisa completato degli Smartphone con valori SAR elevati: