In questa stagione estiva sono previsti nuovi aumenti dei costi per una precisa parte dei clienti TIM. Il provider italiano, dopo aver sostanzialmente evitato rimodulazioni unilaterali dei listini nel corso della primavera e dello scorso inverno, proprio in queste settimane ha previsto importanti cambiamenti.

TIM, cambiano i costi mensili di queste offerte

La novità di TIM sarà effettiva proprio dagli ultimi giorni di questo mese di Giugno. Le ricaricabile che sono interessate dalla modifica dei costi sono rispettivamente Ten Go e SuperGiga 20. In sostanza, queste due promozioni, daranno vita ad un’unica grande iniziativa con una duplice modifiche che riguarda sia i costi che i consumi.

Gli abbonati del gestore potranno ora beneficare di consumi illimitati sia per la connessione internet, sia per le telefonate e egli SMS. Il costo previsto ogni trenta giorni sarà di 23,99 euro. In pratica, quindi, vi sarà un aumento di 1,50 euro rispetto agli attuali listini.

Il cambiamento di TIM entrerà per la precisione in vigore a partire dal prossimo, 25 Giugno. Ciò significa che, in linea con le precedenti occasioni, i clienti potranno comunque disdire il loro contratto senza il pagamento delle penali penali, con una richiesta di annullamento entro il 24 Giugno.

Questa modifica dei costi, a conti fatti, riguarda una platea di clienti abbastanza risicata. Un pubblico più ampio è invece interessato dalla rimodulazione unilaterale per le schede SIM. In base alle ultime disposizione, tutti gli abbonati che hanno una SIM senza aver per tale ragione una ricaricabile associata dovranno pagare una quota fissa 1,99 euro ogni trenta giorni.