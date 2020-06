MediaWorld ha recentemente deciso di attivare offerte da sogno nel nuovissimo insieme di volantini che aiuteranno gli utenti a risparmiare il più possibile nei vari acquisti effettuati, anche se non prettamente legati al mondo della telefonia mobile.

Fulcro centrale della campagna promozionale in oggetto è sicuramente la mobilità sostenibile, in questo caso infatti si potrà godere di sconti importanti sull’acquisto di bici elettriche e monopattini, in aggiunta al Bonus Mobilità promesso dallo Stato Italiano. Le offerte sono decisamente importanti ed alla portata di ogni consumatore, con possibilità di completare gli acquisti anche dal sito ufficiale.

Indipendentemente dal prodotto, nell’eventualità in cui si dovesse superare la cifra di 199 euro, ricordiamo che comunque sarà possibile richiedere un finanziamento senza interessi, in modo da ripagare il debito tramite rate fisse addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

Volantino MediaWorld: sconti a più non posso

Il volantino MediaWorld ovviamente non ferma alla sola mobilità sostenibile, sfogliando le pagine direttamente sul sito ufficiale si possono scoprire anche altre tipologie di prodotti in promozione, come elettrodomestici, notebook o accessori per la casa.

Il focus viene mirato sui condizionatori d’aria, principalmente per il periodo in cui effettivamente stiamo per entrare, il momento ideale per cambiare il dispositivo, prima del grande caldo. I dettagli in merito alla campagna promozionale, con possibilità di scorrere anche tutti gli altri prezzi lanciati da MediaWorld sia online che nei punti vendita, sono disponibili direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa.