Da qualche settimana l’azienda Motorola ha svelato sul mercato i suoi nuovi smartphone di punta, cioè Moto Edge e Moto Edge Plus. Stando a quanto trapelato online nel corso delle ultime ore, però, l’azienda presenterà a breve il terzo smartphone di questa serie, ovvero il prossimo Motorola Edge Lite.

In arrivo il terzo smartphone della serie Motorola Edge

Il nuovo smartphone dell’azienda ha ricevuto poche ore fa la certificazione dell’ente FFC e, oltre a questo, sono emersi numerosi dettagli riguardanti la presunta scheda tecnica. Secondo quanto trapelato online, il cuore pulsante del nuovo Motorola Edge Lite sarà il noto SoC Snapdragon 765 di Qualcomm. In accoppiata ci saranno 6 GB di RAM e 64 oppure 128 GB di storage interno di tipo UFS 2.1.

Dal punto di vista del design, questo device non sarà caratterizzato dalla presenza del bellissimo Waterfall Display che abbiamo avuto modo di vedere sui fratelli maggiori. Al suo posto, infatti, troveremo un display dotato di un doppio foro per le fotocamere anteriori. Il pannello sarà un Super Amoled da 6.57 pollici in FullHD+, nel forum factor di 21:9 e con un refresh rate da 90Hz. Non mancheranno poi il sensore biometrico in-display e il chip NFC.

Il comparto fotografico sarà invece composto da quattro fotocamere da 48+16+8+5 megapixel, mentre sul fronte le selfie camera saranno da 8 e 2 megapixel. Saranno infine presenti all’appello una batteria da 4800 mAh e Android 10 installato a bordo. Il prezzo di vendita del Motorola Edge Lite sarà il più basso di questa serie. Secondo i rumors, infatti, il prezzo sarà pari a 399€.