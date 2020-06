Un’applicazione di messaggistica come WhatsApp racchiude sicuramente tantissime funzioni interessanti, le quali negli anni sono state migliorate. Ora come ora non c’è nulla che possa essere equiparato a questa piattaforma, la quale migliora sempre con i suoi nuovi aggiornamenti. Qualche anno fa è arrivato un nuovo update che ha apportato una funzione importantissima per tutti.

Stiamo parlando della possibilità di eliminare un qualsiasi messaggio anche se è già stato spedito. Questa funzione permette dunque di rimangiarsi le proprie parole, o magari di rimediare ad un errore come lo scambio di persona. Questo però può dimostrarsi anche un’arma a doppio taglio, visto che se i destinatari del mancato un messaggio siete voi, resterete col dubbio. Molte persone infatti sono in cerca di un metodo che sia utile proprio per recuperare i messaggi, anche se WhatsApp non lo permette.

WhatsApp, esiste finalmente un metodo che offre l’opportunità di recuperare i messaggi cancellati di proposito

Una delle funzioni che di sicuro risulta più utilizzata tra gli utenti è quella che permette di cancellare i messaggi già inviati. WhatsApp ovviamente non permette di recuperarli, ma esisterebbe un’applicazione in grado di farlo senza alcun tipo di problema.

Stiamo parlando di WAMR, piattaforma esterna a WhatsApp che comprende proprio questa possibilità. Gli utenti scaricando l’app di terze parti potranno dunque recuperare quando vogliono tutti i messaggi, anche quelli cancellati di proposito. Il tutto sarà ovviamente è gratuito ma soprattutto legale, per cui non ci saranno problemi di nessun genere. Basterà tenere semplicemente l’applicazione aperta in background in modo tale da permettergli di registrare le notifiche.