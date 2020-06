WhatsApp: il trucco per recuperare un messaggio cancellato è semplicissimo

Molte funzioni hanno rivoluzionato WhatsApp nonostante l’applicazione fosse già molto conosciuta da tutti e famosa in tutto il mondo. Stiamo parlando comunque di una piattaforma che permette di tenersi in contatto con chiunque mediante diversi metodi. Inizialmente si trattava solo di messaggistica istantanea ma poi sono state introdotte altre funzionalità molto interessanti. Proprio questo aspetto rende WhatsApp ancora più interessante, visto che gli aggiornamenti sono molto frequenti.

Le persone infatti non fanno altro che attendere la prossima novità, anche se la più interessante degli ultimi anni sembrerebbe essere quella che permette di cancellare i messaggi dopo averli inviati. Questa in realtà, almeno secondo il parere degli utenti, può risultare un’arma a doppio taglio, visto che anche noi potremmo trovarci con un messaggio cancellato. A quel punto ecco i dubbi che vi assaliranno, ma state attenti al nuovo trucco.

WhatsApp, c’è un nuovo trucco per recuperare tutti i messaggi cancellati in chat

Molti utenti da quando è arrivata la funzionalità che permette di cancellare un messaggio su WhatsApp anche dopo il suo invio, si sono preoccupati. Effettivamente non è bello ricevere un messaggio e poi accorgersi che questo è scomparso prima ancora di poterlo leggere.

Proprio per questo nasce un’applicazione di terze parti che tutti gli utenti possono scaricare gratuitamente dal web. Stiamo parlando di WAMR, piattaforma legale che permette di registrare i contenuti di ogni notifica in arrivo. In questo modo, anche in un secondo momento, potresti andare a scovare il contenuto del messaggio che è stato cancellato in chat.