MediaWorld ribatte a Unieuro lanciando un volantino davvero ricco di sorprese, al suo interno si possono infatti trovare occasioni e prezzi fortemente ribassati rispetto al listino originario, decisamente in grado di soddisfare gli utenti che, al giorno d’oggi almeno, sono alla ricerca di prodotti per avvicinarsi al bonus mobilità.

Come ormai tutti saprete, il Governo ha recentemente varato la legge che prevede la possibilità di ricevere un rimborso in seguito all’acquisto di un monopattino, di una bicicletta elettrica o di un prodotto dello stesso tipo. Per assecondare le richieste dell’utenza, MediaWorld ha presentato una campagna promozionale che coinvolge queste tipologie di merce, riuscendo quindi a raggiungere prezzi incredibilmente più bassi del normale.

Tutti gli acquisti possono, nella maggior parte dei casi, essere effettuati sia online che nei punti vendita in Italia; è presente il Tasso Zero, al superamento della soglia minima di 199 euro, quindi con la possibilità di pagare direttamente tramite conto corrente bancario.

Volantino MediaWorld: tantissime offerte per tutti i gusti

In parallelo alle campagne promozionali Eco Mania e Muoviti Green, i consumatori si ritrovano a poter fruire anche di tantissime altre opportunità per godere di riduzioni notevoli sull’acquisto di merce legata al settore degli elettrodomestici (interessante è il focus sui condizionatori d’aria), dei notebook o degli accessori per la casa.

Per una volta fa scalpore la totale assenza degli smartphone, fulcro centrale della maggior parte dei volantini visti e diffusi nel corso dei mesi. Tutti i dettagli, e sopratutto maggiori informazioni in merito, sono disponibili direttamente sul sito di MediaWorld.