Unieuro riesce ad avere nuovamente la meglio su Esselunga riuscendo a proporre al pubblico italiano alcune delle offerte più interessanti, ma sopratutto rendendole effettivamente disponibili su tutto il territorio nazionale.

L’accesso ai cosiddetti Sconti d’Estate, è importante ricordarlo, risulta essere possibile indistintamente dalla provenienza regionale, con anche la possibilità di fruirne direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Coloro che opteranno per questa seconda opzione, lo ricordiamo, potranno fruire anche di spedizioni gratis per ogni ordine superiore ai 49 euro (in caso contrario verrà richiesto il versamento di un piccolissimo contributo).

Non perdetevi i codici sconto e le offerte Amazon, sono tutti disponibili sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Unieuro: risparmio ai massimi livelli per tutti

Il volantino Unieuro è rappresentato da sconti importanti su terminali decisamente in grado di soddisfare i palati dei consumatori, a partire dalla fascia alta dello stesso, come ad esempio Galaxy S20 Ultra, disponibile all’acquisto con un esborso di 1299 euro, passando anche per l’ottimo Huawei P30 Pro, raggiungibile a 599 euro.

In alternativa sono comunque in vendita tanti prodotti a prezzi inferiori ai 300 euro, tra questi non mancano soluzioni del calibro di Asus ZenFone Max Pro M1, Huawei P40 Lite, P40 Lite E, Xiaomi Redmi Note 9, Wiko Y60 o la versione migliorata, lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Il volantino Unieuro non è stato distribuito fisicamente, ma è comunque fruibile anche nei negozi in Italia. Tutti gli smartphone elencati sono in vendita nella versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi, per maggiori informazioni vi potete collegare a questo link.