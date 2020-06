Android: 7 contenuti a pagamento sono gratis solo oggi sul Play Store

Se ancora non avete capito qual è il sistema operativo di riferimento nel mondo degli smartphone, ovviamente si tratta di Android. Il celebre robottino verde è arrivato ad occupare una grande fetta del mercato mobile, dal quale ha tirato fuori tutte le sue fortune. Infatti ad oggi ci sono oltre 2,2 miliardi di utenti in giro per il mondo a dare manforte a questa nota piattaforma, la quale ha battuto ogni record.

Anche Microsoft con il suo Windows, sistema operativo desktop, è stata battuta per numero di utenti. Le tante soluzioni di Android hanno contribuito fortemente ad ottenere questi traguardi, i quali sono stati dunque guadagnati dopo tanti anni di duro lavoro. A permettere la grande versatilità che nessun altro sistema operativo concede agli utenti è poi anche il Play Store. Si tratta del posto perfetto per trovare applicazioni e giochi di diverso genere che siano gratuiti o a pagamento. Ovviamente chiunque può scaricare ciò che vuole, soprattutto nei giorni in cui ci sono grandi offerte come oggi.

Per ottenere tante offerte anche per quanto riguarda Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi ci sono tutte queste applicazioni e giochi a pagamento gratis

La lista in basso mostra a tutti voi i contenuti Android offerti gratis solo per questa giornata. Li potete scaricare direttamente dal Play Store cliccando sui link che trovate in sovraimpressione.