WindTre riesce ad avere la meglio su Iliad e su tutti gli operatori virtuali tramite il lancio di una campagna promozionale davvero incredibile, all’interno della Go 50 Top+, infatti, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani addirittura su 100 giga al mese, pagandoli rispettivamente soli 5,99 euro.

Il rapporto qualità/prezzo è ai massimi livelli con una delle offerte più interessanti ed in voga del periodo, attivabile esclusivamente sottoforma di operator attack, la Go 50 Top+ nasce come promozione per cercare di invogliare gli uscenti da Iliad, ho.Mobile, Kena Mobile, Fastweb Mobile e PosteMobile, ad attivare una nuova SIM ricaricabile. Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo veramente ridotto, parliamo infatti di soli 10 euro per l’acquisto della suddetta, a patto però che si sia disposti a sottostare ad un vincolo contrattuale; è importante ricordare che infatti il cliente non potrà in nessun modo abbandonare WindTre entro i 24 mesi successivi, senza essere costretto a pagare una penale dal valore variabile.

WindTre: la promozione è davvero speciale

Di base la Go 50 Top+ è una promozione da 5,99 euro al mese, con inclusi all’interno 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, affiancati da illimitati minuti per telefonare a chiunque, per finire poi su 200 SMS da poter inviare ad ogni numero di telefono sul territorio italiano.

Il costo fisso del tutto corrisponde esattamente a 5,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM annessa ed acquistata in origine (sulla quale è stata obbligatoriamente effettuata la portabilità). Nel caso in cui si volessero raddoppiare i giga, ricordiamo essere presente la versione Easy Pay, con pagamento tramite conto corrente bancario, sempre a 5,99 euro al mese, con 100 giga, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti.