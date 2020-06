A breve la piattaforma di contenuti in streaming Netflix rilascerà la terza ed ultima stagione di Dark, serie tedesca che ha incollato migliaia di utenti allo schermo.

Tutto sta per iniziare e in contemporanea finire, proprio come annunciato all’interno del trailer ufficiale della serie. L’ultima serie si svilupperà in un loop temporale tra passato, presente e futuro.

Netflix: sta per arrivare la terza ed ultima stagione di Dark

Vi ricordo che nella prima stagione le vicende si sono svolte tra il 1953, il 1986 e il 2019; nella seconda stagione si sono sommate le vicende del 1921 e del futuro 2052. Chissà quali anni e sorprese ci riserverà la terza e ultima stagione di Dark. La cosa certa è che l’acclamata serie TV tedesca sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire dal 27 giugno 2020.

Si tratta di una data particolare, considerato che nell’universo seriale della serie TV Dark rappresenta il giorno della famosa Apocalisse. Nell’ultima stagione compariranno i già citati Jonas Kahnwald interpretato da Louis Hofmann e Martha Nielsen interpretata da Lisa Vicari, in Dark 3 ritroveremo l’intero cast principale oltre a Hannah Kahnwald (Maja Schöne), Ulrich Nielsen (Oliver Masucci), Noah (Mark Waschke), Helge Doppler (Peter Schneider) e tanti altri.

I misteri della terza stagione non sono ancora rivelati, ma ciò che sappiamo con certezza è che ci saranno svariati viaggi nel tempo, intrecci e storie, il tutto per “Trovare quella cosa che dà inizio a tutto”. Il titolo della prima puntata della terza stagione è “Dejà vu”, ormai l’ora è arrivata e non ci resta che attendere per scoprire la fine.