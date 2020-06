A seguito di un lungo biennio in cui gli spettatori e abbonati di Netflix hanno atteso tale notizia, finalmente la conferma ufficiale è arrivata: Suburra uscirà presto. In arrivo con il suo capitolo finale, la produzione originale italiana ha lasciato per diverso tempo i fans senza notizie, spingendo lo stesso cast a dichiarare più volte di non saper nulla, na ora nulla è da temere poiché il suo capitolo finale è stato annunciato con tanto di trailer: quando uscirà, cosa sappiamo in merito? Scopriamolo subito.

Suburra 3: finalmente ci sono delle notizie e sono tutte positive, eccole svelate tutte quante

Sono due gli anni che sono passati dal momento della pubblicazione della seconda stagione, ciononostante i fans più affezionati hanno comunque atteso tale momento senza mai perdere le speranze. È così, dunque, che Suburra tornerà sul catalogo Netflix con una nuova stagione sebbene la data ufficiale sia ancora incerta.

Con l’intento di apporre un punto definitivo alle storie di Aureliano, Spadino ed il resto dei protagonisti, la terza stagione avrà un compito importante ossia quello di vedere l’evoluzione della triade Stato, Chiesa e Criminalità. A tal proposito, quindi, le premesse sono interessanti sebbene i dettagli rilasciati siano ancora minimi. È, infine, ufficiale la ricorrenza di alcuni membri del cast quali: