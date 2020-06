Questo periodo, sembra essere davvero pieno di interessanti offerte che riguardano il mondo degli smartphone e dei vari device tecnologici a esso correlati. Così come sta facendo Realme all’interno del suo store on-line, anche Samsung offre delle interessanti promozioni in questo momento. Propone infatti in omaggio, due diversi smartphone. uno dei due è il Samsung Galaxy A30s, mentre l’altro è il Samsung Galaxy a71. L’omaggio è dedicato a coloro che intendono acquistare la TV The Sero o altri elettrodomestici dell’azienda.

Samsung Galaxy A30 s e Galaxy a71, ecco come fare per ottenerli in omaggio

Partiamo prima dalla promozione che riguarda il Galaxy A71. Esiste un programma che si chiama Ruota lo schermo, aumentano le tue emozioni. Questo programma è attivo già dal 12 di giugno ed è valido fino al 28 giugno e prevede l’acquisto della TV The Sero, all’interno dello store on-line di Samsung la TV a un prezzo di 1499 euro e tramite il suo acquisto è possibile ricevere in omaggio lo smartphone. Quello che dovrete fare e registrare il vostro acquisto tramite Samsung Members entro e non oltre il 13 luglio 2020, inserendo tutti i dati obbligatori che vi vengono richiesti.

Per quanto riguarda invece il Galaxy A30, quello che dovete fare è partecipare al programma scegli il meglio della tecnologia Samsung. Dovrete quindi acquistare uno degli elettrodomestici qui sotto elencati, tramite lo store on-line di Trony.

frigoriferi : RB37J542VSA, RB37R542QSL, RS68N8242SL;

: RB37J542VSA, RB37R542QSL, RS68N8242SL; lavatrici : WW90K6414QW, WW80K6210RW, WW10N645RBW, WW80K5410UW, WW90K5410WW, WW70K5210XW, WW90M74NOA, WW90M6420PW, WW80M6420PW;

: WW90K6414QW, WW80K6210RW, WW10N645RBW, WW80K5410UW, WW90K5410WW, WW70K5210XW, WW90M74NOA, WW90M6420PW, WW80M6420PW; microonde: MC32K7055KT.

Per completare l’acquisto avrete tempo fino al 24 di giugno con le stesse modalità valide per il prodotto precedente.