Unieuro mette in imbarazzo le offerte di MediaWorld riuscendo a catturare l’interesse dei consumatori italiani verso il settore della rivendita di elettronica; all’interno del nuovo volantino, chiamato Sconti d’Estate, si possono trovare tantissime occasioni e prezzi fortemente ribassati.

Caratteristica principale della campagna è la sua piena disponibilità sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale, ciò sta a significare che il cliente potrà anche decidere di completare l’acquisto stando sul divano di casa, ottenendo nel contempo la spedizione gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro.

Volantino Unieuro: l’occasione per risparmiare è ghiottissima

Il volantino Unieuro non delude le aspettative, a partire proprio dalla grandissima ampiezza degli sconti effettivamente applicati; al suo interno si trovano coinvolte svariate categorie merceologiche, con l’aggiunta di prezzi incredibilmente bassi per quanto riguarda il settore degli smartphone.

Osservandolo da vicino apprezziamo la presenza dell’accoppiata Galaxy S20 Ultra e Huawei P30 Pro, oggi in vendita a 1299 euro e 599 euro, a rappresentare la fascia alta. Scendendo nelle richieste incrociamo un Galaxy S10 Lite a 529 euro, per poi buttarci nei modelli in vendita a meno di 300 euro, tra questi troviamo Huawei P40 Lite, P40 Lite E, Huawei P30 Lite New Edition, Wiko Y60, Motorola Moto G8 Power o Asus ZenFone Max Pro M1.

Tutti gli acquisti, come lo abbiamo già indicato in precedenza, possono essere completati sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza limitazioni o distinzioni di sorta. Maggiori informazioni a questo link.