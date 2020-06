Esselunga rilancia la sfida alle dirette concorrenti della rivendita di elettronica con uno Speciale Multimediale davvero unico, all’interno si trovano una miriade di sconti e di riduzioni di prezzo da non lasciarsi assolutamente sfuggire, garantendosi nel contempo un risparmio decisamente elevato.

La campagna promozionale, come sempre accade quando parliamo di Esselunga, risulta essere fruibile solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio, ricordiamo infatti che gli acquisti non possono in nessun modo essere effettuati online sul sito ufficiale. Le scorte potrebbero terminare prima del previsto.

Non perdetevi le offerte Amazon ed i tantissimi codici sconto elencati direttamente, nonché in esclusiva, sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Esselunga: le offerte con il maggiore risparmio

Il meccanismo alla base del volantino Esselunga è all’incirca sempre lo stesso, l’utente che si recherà in negozio ed acquisterà uno dei dispositivi contrassegnati dall’apposito bollino, potrà aggiungere solo 1 euro alla spesa finale, per ricevere in cassa anche lo speaker wireless SBS Wax del valore commerciale di 39,90 euro (non è necessario superare un livello minimo di spesa, ma basta scegliere uno dei modelli contrassegnati).

Tutti gli smartphone risultano essere coinvolti nella campagna, tra i migliori annoveriamo Xiaomi Redmi 7A a 88 euro, Huawei Y7 2018 a 118 euro, Xiaomi Redmi 8 a 148 euro, Huawei p30 Lite a 198 euro, Samsung A51 a 278 euro, Samsung Galaxy S20 a 748 euro e Apple iPhone 11 a 748 euro.

Le offerte naturalmente coinvolgono anche altre categorie merceologiche, di conseguenza raccomandiamo la visione delle seguenti pagine, proprio per capire e conoscere da vicino il volantino Esselunga attivo in tutta Italia.