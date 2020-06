Un utente di Reddit ha trovato un semplice trucco per bloccare gli annunci di YouTube che compaiono mentre si guarda un video. La cosa migliore è che questo trucco per rimuovere gli annunci non ha bisogno di alcuna app di terze parti, di un’estensione o di memorizzare sequenze di codici ed è alla portata di tutti.

Tutto quello che devi fare è inserire un ulteriore punto (.) Dopo la parte .com dell’URL su YouTube. Ciò significa che invece di visitare youtube.com/xxxxx, dovrai inserire youtube.com./xxxxx nella barra degli URL. A quanto pare, non c’è nulla di più semplice.

YouTube, ecco come usare un semplice trucco

Facendo in questo modo, non ti apparirà nessuna pubblicità durante la riproduzione del video. Dunque, è lecito chiedersi come funziona questo trucco. Ciò accade probabilmente poiché modificando l’URL non c’è corrispondenza nel nome host. In poche parole, l’aggiunta di un punto all’URL di “interrompe” la pagina; in questo modo è possibile visualizzare il contenuto principale della pagina ma rimuove anche altre cose come gli annunci e i cookie.

Per ora, questo trucco funziona solo su desktop. Per utilizzare questo trucco su un browser mobile, dovrai utilizzare la versione desktop della pagina. Tuttavia, prima di affrettarti a guardare tonnellate di video YouTube senza pubblicità, tieni presente che questi annunci sono stati creati per supportare i creatori dei contenuti che ami. Pertanto, ogni volta che non guardi i video, il creatore non viene pagato.

Quindi, anche se puoi goderti i video di YouTube senza pubblicità, assicurati di continuare a supportare lo YouTuber!