WindTre fa davvero andare in delirio gli utenti con la promozione che promette l’accesso a 100 giga di traffico dati al mese, senza comunque richiedere un esborso particolarmente impegnativo in termini di canone fisso da versare.

La limitazione più grande, sopratutto quando parliamo di offerte di questo tipo, riguarda sicuramente la disponibilità effettiva per il consumatore finale, in altre parole è distribuita esclusivamente in versione operator attack, ciò sta a significare che l’attivazione sarà possibile solo se in uscita da Iliad o da uno di questi MVNO: Kena, PosteMobile, ho.Mobile e Fastweb Mobile. La portabilità, come al solito, è da considerarsi obbligatoria, con pagamento iniziale di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

WindTre: la nuova promozione da 50 giga al mese

La promozione, chiamata Go 50 Top+, di base mette sul piatto un bundle già molto interessante, corrisponde esattamente a 50 giga di traffico dati al mese, con annessi illimitati minuti e 200 SMS da poter utilizzare verso un qualsiasi operatore in Italia. Il costo fisso è pari a soli 5,99 euro, con pagamento tramite credito residuo della SIM ricaricabile.

Esiste però una versione molto più interessante, la cosiddetta Easy Pay; in questo caso il consumatore si ritrova a poter godere del doppio dei giga di traffico dati al mese, senza costi aggiuntivi. La promozione raggiungerebbe quindi i 100 giga, minuti illimitati e 200 SMS, tutto a soli 5,99 euro al mese. Il vincolo riguarderebbe la tipologia di pagamento, dovrà infatti essere il conto corrente bancario o la carta di credito non ricaricabile. In entrambi i casi l’attivazione è possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale.