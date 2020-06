Abbiamo familiarità con il WiFi che tutti noi possiamo raggiungere sia tramite canale privato che pubblico in luoghi come bar, ristoranti, hotel e stazioni di servizio in autostrada. In alternativa si impone l’uso della rete 4G o come ultimamente sta accadendo anche della rete Internet via Satellite che si propone con nuovi costi e servizi.

Oltre questi sistemi di accesso al network mondiale esiste ora un’ulteriore possibilità che passa per un progetto statale promosso dal Ministero per lo Sviluppo Economico che adegua l’Italia agli standard di progresso digitale europeo. Si chiama Piazza WiFi Italia e nasce con il preciso intento di rendere Internet libero ed Illimitato per tutti, cittadini e turisti in visita compresi.

Ultimamente, infatti, sempre maggiore è stata la necessità di avere un servizio gratuito che consentisse di connettersi anche in caso di credito residuo o offerte nulle per le SIM 4G. Chi si trova in prossimità dei nuovi punti di accesso entra su Internet facilmente grazie ad una nuova e comoda app Android ed iOS già disponibile e che richiede soltanto una semplice registrazione. Scopriamo come funziona.

WiFi gratuito in tutta Italia con accesso via app Android ed iOS

Sempre più Comuni richiedono l’accesso ai fondi per l’installazione di nuovi hotspot. Questi risultano già attivi nelle località con meno di 2000 abitanti ed attorno alla zona di Amatrice. Gran parte del centro-Nord sta ottenendo la copertura (info visibili all’interno dell’apposita mappa del sito ufficiale). All’interno del cerchio di connettività si entra in rete senza spese o vincoli.

L’utente è chiamato semplicemente a registrare un account gratuito. Effettuato il login si può spegnere la connessione dati continuando a navigare con la rete statale fino a 30 Mbps sia per il download che per l’upload. Utile in caso di emergenza oppure quando il credito non è sufficiente per il rinnovo delle promo mobile. Si possono usare app e pagine web senza limiti con un ampio margine di copertura per il servizio wireless.

Ulteriori sviluppi saranno comunicati in tempi brevi. Facci sapere se riesci a connetterti e come valuti l’esperienza generale di utilizzo con la nuova piattaforma.