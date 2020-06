Esselunga ha lanciato una pazza offerta solamente oggi, 10 giugno 2020, rendendola effettivamente disponibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Gli utenti si ritrovano ad avere tra le mani una possibilità unica nel loro genere, acquistare lo Xiaomi Mi Band 4 a meno di 20 euro.

Il volantino Esselunga ripercorre esattamente le stesse linee guida apprezzate ed elogiate in passato, anche in questo periodo in tantissimi hanno deciso di recarsi personalmente in negozio per approfittare di uno degli sconti più interessanti degli ultimi mesi. Gli acquisti non possono essere effettuati online sul sito ufficiale, inoltre potrebbero risultare essere impossibili, data la scarsità di scorte a disposizione. La campagna promozionale è in scadenza oggi, 10 giugno 2020, per questo motivo consigliamo di affrettarvi nella scelta.

Volantino Esselunga: tante offerte per tutti gli utenti

L’offerta principe del volantino Esselunga è sicuramente rappresentata dalla Xiaomi Mi Band 4 in vendita a soli 19,90 euro. Uno dei prezzi più bassi mai visti prima per uno dei terminali più apprezzati di sempre, data la grande qualità per una richiesta finale così ridotta.

Le specifiche tecniche parlano a tutti gli effetti di un wearable molto interessante, presenta infatti un display AMOLED da 0,95 pollici completamente touchscreen, con sensore per il battito cardiaco nella parte posteriore, nonché possibilità di rilevare sonno, calorie e distanza percorsa. Da segnalare la presenza di una batteria in grado di garantire un utilizzo continuativo di oltre 20 giorni, senza dover necessariamente essere costretti a ricorrere ad una presa a muro.