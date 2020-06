Trony: gli utenti risparmiano con i nuovi prezzi speciali

Trony, il volantino racchiude al proprio interno alcuni dei migliori prezzi in termini di sconti applicati su smartphone e non solo.

Trony fa risparmiare tutti gli utenti con i nuovi prezzi speciali, una campagna promozionale davvero molto interessante ed invitante, grazie alla quale è facilissimo spendere poco sull’acquisto di prodotti dalla qualità decisamente elevata.

Solamente nelle regioni Sicilia e Calabria è stato lanciato un ottimo volantino SottoCosto in grado di far rabbrividire la stessa identica campagna proposta da Unieuro sul proprio sito ufficiale. Gli utenti potranno completare gli acquisti recandosi personalmente in negozio, non sul sito ufficiale, ricordando inoltre che le scorte a disposizione sono limitate, ciò sta a significare che una volta terminate non verranno più rifornite dall’azienda.

I codici sconto Amazon e le offerte più in voga del periodo sono solo sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Trony: come fare per spendere pochissimo

Il volantino Trony è riuscito ad integrare al proprio interno le migliori offerte del momento, sia su terminali molto costosi, che allo stesso tempo su medi di gamma.

Partendo dall’alto incrociamo Galaxy S10 Lite, la recentissima versione di uno dei modelli più amati in assoluto, in vendita a 549 euro, per poi arrivare sull’altro ottimo Galaxy Note 10 Lite disponibile all’acquisto a 499 euro.

In alternativa sono disponibili soluzioni ancora più economiche, quali sono Oppo A9 2020 a soli 179 euro, Oppo Reno 2Z a 279 euro, per finire poi con lo Huawei P30 Lite New Edition in vendita a soli 299 euro.

Il volantino Trony accontenta anche gli utenti interessati a categorie merceologiche differenti, sfogliando le pagine che trovate qui sotto avrete l’opportunità di acquistare grandi prodotti al giusto prezzo di vendita.