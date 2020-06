Vodafone: clamorose offerte da 50GB in 5G per far rientrare gli utenti

Vodafone sta provando a rinnovare le sue offerte, e a tutto questo c’è un grande perché. La rivalità sta infatti intensificando le sue campagne promozionali, con i tanti gestori che stanno facendo vedere grandi cose soprattutto dal punto di vista dei contenuti. Vodafone a questo punto vuole cercare di difendere tutti i suoi utenti, i quali sono in maggioranza rispetto al pubblico posseduto da altre realtà.

Iliad negli ultimi tempi è stata in grado di portare via al colosso anglosassone tantissimi utenti, e proprio per questo ora è arrivato il tempo di contrattaccare. Vodafone ha lanciato due offerte apposite che hanno il compito di riportare indietro coloro che non hanno creduto nel gestore. Entrambe hanno 50 giga ed arrivano fino alla velocità della nuova connessione 5G. Sembrano identiche, ma sono destinate ad utenti provenienti da gestori differenti.

Vodafone, ci sono due promozioni che mai avresti pensato di incontrare: ora rientrare sarà semplicissimo

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2