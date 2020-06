Twitter ha deciso di sperimentare un nuovo modo per fermare le Fake News. Negli ultimi giorni il social si è visto molto attivo nel tentativo di mettere un freno a questa piaga anche andando a scontrarsi con il Presidente degli Stati Uniti. Sicuramente una delle figure più potenti al mondo, ma il suo uso del social ha indispettito il proprietario tanto che ha voluto metterci una pezza.

Come intende cercare di bloccare l’avanza di queste notizie? Semplicemente invitando chiunque a cercare di condividere un articolo a leggerlo prima. Il discorso è legato ai titoli che ormai sono fatti più per attrarre il lettore che rispecchiare la realtà dei fatti, anche rispetto al contenuto stesso dell’articolo.

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.

To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first.

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 10, 2020