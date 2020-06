L’estate in arrivo rappresenta un ulteriore banco di prova per Iliad. La compagnia telefonia ha dimostrato di essere una realtà solida del mercato ed ora può sfidare a viso aperto concorrenti agguerriti come TIM, Vodafone ed Iliad. Ancora una volta saranno determinanti le promozioni low cost.

Iliad, i tre servizi a costo zero che possono attivare i nuovi abbonati

Sino a questo momento, il successo di Iliad è stato caratterizzato da iniziative molto vantaggiose, come la Giga 50 e la Giga 40. Tali promozioni si sono affermate al grande pubblico grazie alle soglie di consumo quasi illimitati con prezzo di rinnovo molto basso. In aggiunta a tutto ciò, gli abbonati di Iliad che scelgono Giga 50 e Giga 40 avranno a loro disposizione anche tre servizi gratuiti.

Il primo servizio è quello delle chiamate a costo zero verso l’estero. Tutti i clienti di Iliad potranno comunicare con amici e parenti sparsi in giro per il mondo senza costi aggiuntivi rispetto alla propria ricaricabile.

A differenza di altri gestori, con Iliad anche la funzione della segreteria telefonica è gratuita. Ciò significa che gli utenti non dovranno versare quote extra per ascoltare tutti i messaggi registrati sulla propria segreteria.

Capitolo rilevante, infine, è quello per i piani tariffari. Gli abbonati di TIM, WindTre e Vodafone sanno che oltre al costo della ricaricabile, in alcuni casi è previsto anche un prezzo di gestione per il proprio piano tariffario. Con il gestore francese, invece, questa evenienza non esiste. Come previsto dai vari bundle, i consumi sono già inclusi nelle apposite promozioni.