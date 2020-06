Roma, si sa, è una città caotica. Una delle cose che più frequentemente può capitare, è quella di beccarsi multe, più o meno meritate, in diverse zone della città e per diverse ragioni. Con lo scopo di rendere maggiormente gestibile per tutti i cittadini, questo fenomeno, è nata una applicazione chiamata per l’appunto tiassisto24. Questa app sì promette di gestire al meglio esigenze degli utenti che lo utilizzano, relativa alle proprie multe.

Tiassisto24, il servizio che rende finalmente le multe, molto più gestibili

L’idea vera e propria, è quella di creare una sorta di assistente virtuale. Si tratta di un servizio smart che sia utile sia a motociclisti che ad automobilisti, per gestire quotidianamente eventuali scadenze, non solo di multe ma anche di assicurazioni, bolli e vari obblighi. Tra queste sarebbero incluse le multe o eventuali problemi al proprio veicolo, come il bisogno di assistenza stradale improvvisa.

La piattaforma è stata divisa in moduli, per potersi dividere a seconda delle esigenze e per rappresentare qualunque genere di community liquidatori punta tratta infatti l’ambito degli utenti on-line, le clienti di operatori locali e clienti di varie aziende, assicurazioni e automotive.

Axa partners, Sherwin-Williams automotive e, Octotelematics, sono solamente alcune delle relazioni che ha sviluppato all’interno del settore automobilistico. Al momento attuale la community di tiassisto24, vanta già più di 32000 utenti registrati, nonché 350 partner diversi piccola lungo tutto il Paese.

Usufruire di questo servizio, può essere gratuito. In base alle funzioni che si richiedono a questa app, il prezzo può variare da 0 a 17,27 ho 37 euro annuali.