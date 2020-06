Iliad: super sorpresa per tutti gli utenti e due offerte top sul sito

Iliad ha dimostrato di non essere il solito gestore che nasce e subito dopo muore senza aver avuto neanche un po’ di successo. L’azienda proveniente dalla Francia è riuscita in un’impresa davvero epocale, ovvero battere in pochissimo tempo la concorrenza dei grandi gestori. Vodafone ad esempio ha perso tantissimi utenti proprio per mano di Iliad, che ora occupa il quarto posto in graduatoria direttamente dietro i grandi colossi.

Il merito di questa grande ascesa è stato sicuramente delle offerte e proposte fin dal primo momento. Il grande obiettivo del gestore era quello di arrivare subito ad alti livelli, e con le sue offerte ci è riuscito in pochissimo tempo. Una delle peculiarità delle promozione di Iliad è certamente quella di tenere i prezzi molto bassi, oltre ad offrire tanti contenuti ogni mese. Adesso però bisogna difendersi, visto che le campagne promozionali dei rivali stanno prendendo piede un po’ dappertutto.

Iliad, sul sito ufficiale ci sono due offerte ma anche una grande novità per coloro che possono navigare in rete

Sul suo sito ufficiale di riferimento, Iliad detiene due promozioni che gli utenti possono ancora sottoscrivere senza problemi. Stiamo parlando della Solo Voce e della Giga 50, soluzioni che hanno dalla loro parte e minuti illimitati verso tutti i gestori fissi e mobili ed SMS illimitati ancora verso tutti. A distinguere le due promozioni è certamente la navigazione Internet, presente solo nella seconda promo con 50 giga in 4G.

I prezzi sono ovviamente differenti, visto che la prima costa 4,99 e la seconda 7,99 € al mese per sempre. Tutte le promo con navigazione web potranno inoltre usufruire di 4GB di traffico dati in roaming e non più dei soliti due.