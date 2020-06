Il numero degli utenti su WhatsApp continua a crescere di giorno in giorno. La platea che popola la chat di messaggistica istantanea ha superato la quota dei due miliardi. Questi danni fanno emergere con chiarezza un distacco ancora netto che divide WhatsApp da altri servizi di messaggistica come Instagram o Telegram.

WhatsApp, la foto profilo è un rischio per la propria sicurezza online

Tra gli utenti che sono presenti su WhatsApp, la maggior parte di loro tende ad avvalersi di una foto profilo. Anche se l’utilità dell’immagine copertina non può essere messa in discussione, tanti tendono a sottovalutare le problematiche relative alla sicurezza. Il pensiero comune, infatti, è che i pericoli su WhatsApp derivino esclusivamente dalle varie chat.

Come è emerso con chiarezza, nel corso degli ultimi mesi sulla piattaforma è aumentato in maniera esponenziale il numero degli account fasulli. Al tempo stesso una grande quantità di utenti è stata soggetta a furti d’identità.

Tali pericoli nascono proprio da una gestione non corretta dell’immagine copertina. Certo, la stessa WhatsApp non aiuta. Sulla piattaforma, infatti, è disponibile un tool per la visione a schermo intero della foto profilo e da qui la possibilità per eventuali malintenzionati di effettuare screenshot segreti.

Per fortuna, però, è possibile mettere in sicurezza il proprio account. Gli utenti che vogliono evitare ogni genere di pericolo devono andare nel menù Impostazioni e selezionare la visione dell’immagine copertina per i soli amici della rubrica. In questo modo, eventuali sconosciuti non avranno la facoltà di vedere la nostra foto.