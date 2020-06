Una passa a Vodafone in particolare è stata perfettamente in grado di “mettere alle corde” Iliad, una delle aziende più in voga ed in crescita dell’ultimo periodo, stiamo parlando della Special 50 Digital Edition, soluzione distribuita come operator attack, ma dal bundle davvero invidiabile.

La promozione risulta essere oggi accessibile solo ed esclusivamente dai possessori di una determinata SIM ricaricabile, nello specifico gli uscenti da Iliad o da un MVNO con portabilità obbligatoria del numero originario. La richiesta dovrà necessariamente essere presentata nei punti vendita sparsi per il territorio, con annesso pagamento di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Tutto questo vi porterà ad attivare una promozione da 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, con annessi minuti e SMS illimitati da utilizzare verso ogni numero di telefono sul territorio nazionale. La navigazione è possibile ovviamente sotto rete telefonica proprietaria di Vodafone, con pochissime limitazioni, se non un massimo di 600Mbps in download.

Passa a Vodafone: la promozione è bellissima

La passa a Vodafone convince anche per il prezzo finale di vendita, soli 7 euro al mese da versare necessariamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile acquistata in fase di attivazione; inoltre, va ricordato essere completamente assente il vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che in un qualsiasi momento l’utente potrà decidere di chiedere il recesso in un qualsiasi momento, senza essere costretto a pagare una penale.

In fase di attivazione vi potrebbe venire proposto il pagamento tramite conto corrente bancario, ricordate che si tratta solamente di un plus, nulla di obbligatorio o che comporterà il pagamento di spese aggiuntive.